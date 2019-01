Unter Fachärzten für Lungenkrankheiten ist eine Debatte darüber entbrannt, wie schädlich Dieselabgase sind.

In einer Stellungnahme von mehr als 100 Lungenspezialisten heißt es, die vorliegenden Studien zu den Gesundheitsgefahren seien methodisch fragwürdig. So seien etwa Faktoren wie Bewegungsmangel oder Rauchen nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Fachleute stellen sich damit gegen die Auffassung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, die Ende letzten Jahres eine anderslautende Stellungnahme veröffentlicht hatte.



Bundesverkehrsminister Scheuer begrüßte die jetzt geäußerten Zweifel der Lungenärzte. Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Initiative helfe mit, Sachlichkeit und Fakten in die Dieseldebatte zu bringen.