In Mexiko haben Angehörige von verschwundenen oder ermordeten Frauen Gerechtigkeit gefordert.

In der Hauptstadt Mexiko-Stadt demonstrierten Familien und Freunde von etwa 100 Betroffenen mit lilafarbenen Kreuzen und Fotos der Vermissten. Sie forderten die Regierung auf, die Ermittlungen der Justiz zu verstärken. Beobachter berichten unter Berufung auf die Kriminalstatistik des Landes, dass es in Mexiko seit 2015 mindestens 3.080 Femizide, also Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts, gegeben habe.