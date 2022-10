Ein Fenster der Synagoge in Hannover wurde beschädigt. (Michael Matthey / dpa / Michael Matthey)

Zu dem Zeitpunkt hielten sich rund 150 bis 200 Menschen in dem Gebäude auf, um den Abschluss des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur zu feiern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Hannover, Fürst, erklärte, es sei schockierend, dass so etwas passiert sei. Offenbar sei der Täter über den Zaun geklettert und so auf das Gelände der Synagoge gelangt.

