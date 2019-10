Nach Ansicht des CSU-Europaabgeordneten Ferber hat die EU den Briten mit dem neuen Brexit-Abkommen enormes Vertrauen entgegengebracht.

Ferber sagte im Deutschlandfunk, vor allem der Handel werde nach vollzogenem Austritt komplizierter. Ferber bezweifelte allerdings, ob die Zuversicht der Europäer gerechtfertigt sei. Es sei klar, dass sich Johnson in allen Bereichen von EU-Standards verabschieden wolle und sein Motto "Take back control" - freie Entscheidungsgewalt - ernst meine.



Das britische Unterhaus entscheidet heute über das von Premierminister Johnson ausgehandelte Brexit-Abkommen mit der EU. Johnson warb gestern Abend für Zustimmung: Ein besseres Ergebnis als seine Vereinbarung mit Brüssel werde es nicht geben, sagte der Premierminister in London. Beobachter sind skeptisch, ob das Parlament in London den Brexit-Vertrag annimmt. Um die Vereinbarung durchzubekommen, benötigt Johnson 320 Stimmen.