Der italienische Haushaltsentwurf für 2019 steht nach Ansicht des CSU-Europapolitikers Ferber auf wackligen Beinen. Die Regierung in Rom trickse mit niedrigen Arbeitslosenzahlen und einem höheren Wirtschaftswachstum, sagte das Mitglied des Wirtschaftsausschusses des Europaparlaments im Deutschlandfunk.

Dies belaste am Ende alle Staaten in der Eurozone (Audio-Link). Die Regierung in Rom soll heute in Brüssel eine Stellungnahme zu ihrem Haushaltsentwurf abgeben. Die EU-Kommission wirft Italien eine "beispiellose" Abweichung von den europäischen Etatregeln vor. Die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega macht geltend, die Mehrausgaben seien nötig, um die Wirtschaft zu beleben.