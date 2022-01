Trotz Corona sollen die Schulen den Präsenzunterricht beibehalten. (Thomas Trutschel/ picture alliance/photothek)

Dabei gibt es Vorkehrungen wegen der Corona-Pandemie. So sollen beispielsweise im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen alle Schüler, Lehrer und weiteres Personal am ersten Tag nach den Weihnachtsferien getestet werden. Auch in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bremen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein enden heute die Ferien.

In den acht anderen Bundesländern war der Unterricht bereits in den vergangenen Tagen wieder gestartet. Die Kultusminister der Länder hatten am Mittwoch ihre Linie bekräftigt, dass Schulen in der aktuellen Corona-Lage offen gehalten werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.