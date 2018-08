Bei dem Erdbeben auf der indonesischen Insel Lombok sind mehr Menschen ums Leben gekommen als bislang vermutet.

Die Katastrophenschutzbehörde des Landes gibt die Zahl der Toten inzwischen mit mindestens 387 an. Fast 13.700 Menschen wurden demnach verletzt. Zudem hätten etwa 400.000 Einwohner ihre Häuser verlassen müssen. Die Regierung beklagte, dass es für die Überlebenden zu wenige Zelte, Lebensmittel und Decken gebe.



Das Erdbeben hatte Lombok am vergangenen Sonntag erschüttert. Am Donnerstag war es zu einem Nachbeben gekommen, bei dem es ebenfalls mehrere Tote gab. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.