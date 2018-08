Nach der Überschwemmung eines deutschen Ferienlagers in Südfrankreich sind die mehr als 100 Kinder und Jugendlichen wieder zurück in ihrer Heimatstadt Leverkusen.

Ein erwachsener Betreuer wird noch vermisst. Gegen zwei Deutsche ist inzwischen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der zuständige Staatsanwalt in Nimes, Maurel, erklärte, gegen den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden der Jugendförderung St. Antonius werde wegen schwerer fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die beiden Männer sind seit Donnerstag Abend in Polizeigewahrsam.



Nach Angaben Maurels haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, dass das Gelände des Ferienlagers in Saint-Julien-de-Peyrolas an der Ardèche in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet liegt und dass die Betreiber dies wussten.