Nach der Überschwemmung eines deutschen Ferienlagers in Südfrankreich sind die mehr als 100 Kinder und Jugendlichen wieder zurück in ihrer Heimatstadt Leverkusen.

Derweil ermittelt die Justiz nun gegen zwei Deutsche. Der zuständige Staatsanwalt in Nimes, Maurel, erklärte, gegen den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden der Jugendförderung St. Antonius aus Leverkusen werde wegen schwerer fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die beiden Männer sind seit Donnerstag Abend in Polizeigewahrsam.



Nach Angaben Maurels haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, dass das Gelände des Ferienlagers in Saint-Julien-de-Peyrolas an der Ardèche in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet liegt und dass die Betreiber dies wussten. Ein Betreuer des Ferienlagers wird vermisst, seit der Campingplatz am Donnerstag nach heftigen Regenfällen überschwemmt wurde. Sein Wohnwagen wurde vom Wasser mitgerissen und später zerstört aufgefunden. Nach dem 66-Jährigen wird weiter gesucht.



Nach Angaben der französischen Behörden wurden insgesamt 184 Menschen gerettet, die sich in dem deutschen Zeltlager und auf zwei angrenzenden Campingplätzen aufhielten. Neun deutsche Kinder und Jugendliche wurden nach Behördenangaben leicht verletzt, rund hundert wurden psychologisch betreut.



Die Gemeinde wirft den deutschen Betreibern vor, ihren Zeltplatz zu nah an einen Seitenarm der Ardèche gebaut zu haben, der sich nach den Regenfällen in einen reißenden Strom verwandelte. Die Behörden hatten die Deutschen nach eigenen Angaben 48 Stunden vor dem Drama vor einer möglichen Überschwemmung ihres Campingplatzes gewarnt, der demnach nur knapp über dem Wasserspiegel liegt.