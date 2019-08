Während der Sommerferien sind in diesem Jahr bis zu 70.000 Haustiere in Tierheimen abgegeben worden.

Tierschutzbund-Präsidenten Schröder sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Einrichtungen seien auch im Normalbetrieb an ihren Kapazitätsgrenzen. Jedes weitere Tier sei da eines zuviel. Neben der Urlaubszeit sei ein weiterer Grund für die Abgabe der Gesundheitszustand der Tiere. Viele Besitzer könnten sich die Behandlung ihrer Haustiere nicht mehr leisten.



Erschwert werde die Arbeit in den Tierheimen durch Exoten wie Schlangen, Warane oder Vogelspinnen, auf die die Einrichtungen nicht vorbereitet seien und die zum Teil Mitarbeiter gefährdeten. Schröder sprach sich für eine Liste von Tieren aus, die in Deutschland gehalten werden dürften.