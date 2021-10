Der deutsche Anbieter Flixbus ist jetzt Eigentümer von Greyhound.

Das teilte das Unternehmen in München mit. Danach wurde der größte Fernbusbetreiber der USA von der britischen FirstGroup übernommen. Der Verkaufspreis liegt den Angaben zufolge bei 148 Millionen Euro. Außer in den Vereinigten Staaten ist Greyhound auch in Kanada sowie in Mexiko vertreten und steuert insgesamt 2400 Ziele an.

