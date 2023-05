Fußball-Bundesliga

Borussia Dortmund könnte zum ersten Mal seit 2012 wieder deutscher Meister werden (Archivbild). (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

Am letzten Spieltag kann Borussia Dortmund mit einem Heimsieg gegen Mainz 05 zum ersten Mal seit 2012 wieder den Titel gewinnen. Der amtierende Meister Bayern München muss wegen seines Rückstands von zwei Punkten beim 1. FC Köln gewinnen und auf darauf hoffen, dass Dortmund nicht gewinnt.

In Dortmund bildeten sich schon am Vormittag lange Schlangen vor Kneipen, in denen das Spiel übertragen wird. Ein Public Viewing im Freien wurde von der Stadt untersagt. Das Stadion ist ausverkauft.

Heute fällt auch die Entscheidung über den Abstieg in die Zweite Liga beziehungsweise die Relegation. Gefährdet sind Schalke 04, der VfL Bochum, der VfB Stuttgart und der FC Augsburg. Hertha BSC steht bereits als Absteiger fest.

Spannung bietet darüber hinaus der Kampf um die Tabellenplätze, die zur Teilnahme an den europäischen Wettbewerben berechtigen. Union Berlin und der SC Freiburg kämpfen im Fernduell um den vierten Champions-League-Platz. Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt hoffen auf die Teilnahme an der Europa League oder wenigstens der Conference League.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.