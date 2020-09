Eine Sendung, die heute Abend von ProSieben ausgestrahlt wird, sorgt schon jetzt für Empörung. In der Dokumentation "Deutsch, rechts, radikal" spricht ein langjähriger, hochrangiger AfD-Funktionär davon, dass es seiner Partei politisch nutzen könnte, Migranten nach Deutschland zu holen. Anschließend, sagt er, könne man sie ja "immer noch alle erschießen oder vergasen".

Die Äußerungen fielen laut ProSieben am 23. Februar dieses Jahres, als sich der AfD-Funktionär in einer Berliner Bar mit der YouTuberin Lisa Licentia traf. Ihr vermeintlich vertrauliches Gespräch wurde von Journalisten des Senders mitgeschnitten und gefilmt.

"Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD"

Bei dem Treffen offenbart der hochrangige AfD-Funktionär verstörendes Gedankengut. "Zeit online" hat den Mitschnitt von ProSieben ausgewertet und seine Identität nach eigenen Angaben festgestellt.



Offen diskutiert der Mann über die Frage, wie die AfD ihre Zustimmung in der Bevölkerung steigern könnte. Indem die Partei eine Verschlechterung der Lage in Deutschland herbeiführt, lautet seine Überlegung. Denn: "Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder. ( ) Aber wahrscheinlich erhält uns das."



Der Funktionär gibt an, dass in der AfD über eine "Taktik" nachgedacht werde, wie eine solche Negativ-Entwicklung provoziert werden könnte. "Schwierig, sehr schwierig" sei das, aber "schon lange" mit Alexander Gauland besprochen. Gauland ist einer der beiden Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Bundestag und Ehrenvorsitzender der Partei.

"Erschießen oder vergasen. Mir egal"

Laut den mitgeschnittenen Aussagen zieht der Funktionär vor diesem Hintergrund auch eine Instrumentalisierung von Migranten in Betracht. Doch nicht nur das. Er offenbart auch faschistisches Gedankengut. Denn auf die Frage von Lisa Licentia, ob es in seinem Interesse wäre, "dass noch mehr Migranten kommen", lautet seine Antwort: "Ja. Weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen, oder wie du willst. Mir egal!"

Politiker reagieren parteiübergreifend entsetzt

Auf Twitter reagierten Politikerinnnen und Politiker entsetzt auf die Auszüge aus der Dokumentation, die am Montagabend bei ProSieben zu sehen sein wird. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Mast, nannte die Äußerungen des AfD-Funktionärs "abscheulich, menschenverachtend und offen rechtsradikal".



"Widerlich", urteilte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Schnieder. "Der ehemalige Sprecher der AfD-Fraktion sucht nach Wegen, dass es Deutschland richtig schlecht geht, und schreckt auch vor Gewalt nicht zurück. Und das alles mit dem Segen vom Chef Alexander Gauland?", heißt es in seinem Tweet.



Der FDP-Bundestagsabgeordnete Reinhold stellt die Frage: "Wie sehr muss man sein eigenes Land eigentlich hassen, um sowas zu äußern?"



Nach den Recherchen von "Zeit online" hat sich der betreffende AfD-Funktionär in der Vergangenheit selbst als Faschist bezeichnet. Er sei daraufhin im Frühjahr von seinen Aufgaben in der Partei freigestellt und beurlaubt worden.

AfD: Nicht für die Partei gesprochen

Die AfD reagierte inzwischen auf Twitter auf die Vorwürfe und betonte, der Betreffende sei kein Mitglied der AfD und seit drei Jahren nicht mehr für die Partei tätig. Er habe deshalb im Februar 2020 nicht für die Partei sprechen können. Bei der Bewertung seiner von "Zeit online" wiedergegebenen Aussagen könne es keine zwei Meinungen geben. Auf Personalentscheidungen der Bundestagsfraktion habe die Partei allerdings keinen Einfluss und kommentiere diese auch nicht.



Dem Bericht zufolge war die gefilmte Person in der Vergangenheit zunächst für die Partei und später dann für die Fraktion tätig.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.