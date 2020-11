Mit zwei Nominierungen geht Deutschland heute in die Verleihung der International Emmys, der US-Fernsehpreise für nicht-amerikanische Produktionen.

Die 1998 in Monheim am Rhein geborene Emma Bading ist für ihre Rolle in dem ARD-Film "Play" in der Kategorie "beste Leistung einer Schauspielerin" nominiert. Außerdem hat die zweite Staffel der ARD-Krankenhaus-Serie "Charité" die Chance, als beste Drama-Serie zu gewinnen. Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Preisgala diesmal online statt.

