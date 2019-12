Der Schauspieler Gerd Baltus ist tot.

Wie seine Ehefrau dem NDR sagte, starb er gestern im Alter von 87 Jahren in Hamburg. Baltus gehörte zu den bekanntesten Fernsehschauspielern Deutschlands. Er war in Serien wie "Tatort", "Derrick", "Das Traumschiff" oder "Unser Lehrer Dr. Specht" regelmäßig zu sehen. Außerdem arbeitete er als Sprecher von Hörspielen. Baltus wurde unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. - Debütiert hatte er im Jahr 1953 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, später gehörte er zum Ensemble der Münchner Kammerspiele.