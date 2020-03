Die Gewinner der diesjährigen Grimme-Preise sind bekanntgegeben worden.

Wie das Grimme-Institut mitteilte, gehören die Netflix-Serien "Skylines" und "How to sell Drugs online (fast)" zu den ausgezeichneten Sendungen, ebenso der für Sky produzierte Kriminalfilm "Der Pass". Geehrt werden auch der Episodenfilm "The Love Europe Project" von ZDF und Arte sowie das Drama "Hanne" von Arte und Norddeutschem Rundfunk. Einen Grimme-Preis für besondere journalistische Leistungen erhält die Redaktion des WDR-Magazins "Monitor" für ihre Berichterstattung über Rechtsextremismus. - Die Preisverleihung findet am 27. März in Marl statt.