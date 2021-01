Der amerikanische Talkshow-Moderator Larry King ist tot.

Er wurde 87 Jahre alt. Eine Todesursache wurde nicht genannt. King war Ende vergangenen Jahres an Covid-19 erkrankt und musste in einem Krankenhaus in Los Angeles behandelt werden.



Der Journalist wurde vor allem mit seiner Show "Larry King Live" bekannt, die von 1985 bis 2010 beim TV-Sender CNN zu sehen war. In der Sendung interviewte der vielfach ausgezeichnete Journalist Hollywoodstars, Sportler, Topmanager und Spitzenpolitiker, darunter der russische Präsident Putin und US-Präsidenten von Gerald Ford bis Barack Obama.

