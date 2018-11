Die deutsche Schauspielerin Anna Schudt ist bei den International Emmy Awards in New York als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden.

Sie wurde für ihre Darstellung der Komikerin Gaby Köster in der RTL-Produktion "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" geehrt. In der Verfilmung von Kösters Autobiografie geht es um deren schweren Genesungsprozess nach einem Schlaganfall. Schudt setzte sich unter anderem gegen die britische Schauspielerin Emily Watson durch. In Deutschland ist die 44-Jährige auch als Kommissarin des Dortmunder Tatorts bekannt.



Die International Emmy Awards werden in insgesamt 13 Kategorien vergeben und gelten als die kleinere Version der Emmy Awards, die jährlich im Sommer in Los Angeles vergeben werden. Die ebenfalls nominierte WDR-Miniserie "Toter Winkel", ein Neonazi-Drama über den Verrat an einer kosovarischen Flüchtlingsfamilie, ging leer aus. Sie unterlag der BBC-Produktion "Man in an Orange Shirt", in der die Familiengeschichte eines schwulen Großvaters erzählt wird. Die BBC erhielt auch den Preis für die beste Dokumentation, und zwar für "Goodbye Aleppo".



Überhaupt dominierten europäische Produktionen bei der Preisverleihung. In der Königskategorie "Bestes Drama" gewann der spanische Film "La Casa de Papel" ("Haus des Geldes"), der in Deutschland beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist. Als bester Hauptdarsteller wurde Lars Mikkelsen aus Dänemark für "Herrens Veje" geehrt. Das beste Kunstprogramm stammte aus den Niederlanden, die beste Telenovela aus Portugal und die beste Realityshow aus Belgien.