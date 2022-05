Bahn meldet Einschränkungen im Fernverkehr (IMAGO / Stefan Zeitz)

Ein Sprecher erklärte, nur vereinzelt könne es noch zu Abweichungen im Fahrplan kommen.

Bei dem Brand in der Nacht auf Freitag war ein 1000-adriges Kupferkabel beschädigt worden. Dies hatte zu erheblichen Beeinträchtigungen im Fernverkehr geführt. Betroffen waren unter anderem die Strecken nach Frankfurt am Main und Stuttgart sowie nach Prag und in die Schweiz. Zur Ursache des Kabelbrands gibt es noch keine Angaben.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.