Die Auslastung der Fernzüge der Deutschen Bahn ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen.

Nach Angaben des Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Ferlemann, waren Intercity und ICE 2008 im Schnitt nicht einmal halb voll; durchschnittlich 44,2 Prozent der Plätze waren besetzt. Bis 2018 sei diese Quote auf 56,1 Prozent gestiegen. Die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 148 Millionen.



Bahn-Chef Lutz kündigte für das nächste Jahr in der Zeitung "Bild am Sonntag" an, im Fernverkehr tausend neue Stellen zu schaffen, damit die ICE-Züge pünktlicher fahren und auch sauberer sind.