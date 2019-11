Nach Berichten über eine systematische Verfolgung der uigurischen Minderheit in China wird die Social-Media-Plattform Tiktok mit Zensurvorwürfen konfrontiert.

Die Nutzerin "feroza.x" veröffentlichte auf der chinesischen Video-Plattform Tiktok ein Schminktutorial, in dem die Schülerin aus den USA versteckt auf das Vorgehen gegen die Uiguren aufmerksam machen wollte. Später berichtete sie auf Twitter, dass Tiktok ihren Account gesperrt habe. Aufgrund mehrerer Verletzungen der Gemeinschaftsregeln gelte eine einmonatige Sperre. Auf Twitter wurde das Video dennoch Millionen Male gesehen. Der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Roth, erklärte, Tiktok behaupte nicht zu zensieren, tue dies mit der Sperrung eines Schminkvideos aber dennoch.



TikTok ist eine der derzeit erfolgreichsten Apps bei Kindern und Jugendlichen. Verwendet wird sie auf der ganzen Welt, in 175 verschiedenen Sprachen. Die App gehört zum chinesischen Internet-Technologieunternehmen Bytedance. Es handelte sich ursprünglich um ein US-Start-up, das unter dem Namen "musical.ly" angefangen hatte und später übernommen worden war. Damit ist TikTok die erste Social-Media-Plattform aus China, die auch in der westlichen Welt großen Erfolg hat.