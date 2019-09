Im sachsen-anhaltischen Dessau ist das neue Bauhaus Museum eröffnet worden.

Bundeskanzlerin Merkel sagte bei dem Festakt, es sei wunderbar, dass mit dem Museum in umfassender Weise das Bauhaus und seine Leistungen, von der Architektur bis zu Haushaltsgegenständen, gezeigt werden könnten. Das Bauhaus stehe für eine Avantgarde, "die uns heute noch sehr gefällt", sagte Merkel.



Der Neubau des Museums mit seiner Hülle aus Glas hat rund zweieinhalb Jahre gedauert und mehr als 28 Millionen Euro gekostet. Es besitzt nach eigenen Angaben mit rund 49.000 katalogisierten Stücken die weltweit zweitgrößte Sammlung nach dem Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung in Berlin. Bisher konnten Exponate in Dessau nur vorübergehend und auf begrenztem Raum gezeigt werden.

In der Bauhaus-Tradition: offen und funktional

Das Bauhaus Museum ist nach dem Entwurf des Architekturbüros addenda architects (González Hinz Zabala) aus Barcelona gebaut worden. Im Obergeschoss gibt es eine 1500 Quadratmeter große, klimatisierte Ausstellungsfläche in Form eines schwarzen Balkens, der sogenannten Black Box. Im weitläufig wirkenden Erdgeschoss sind zudem 600 Quadratmeter für Ausstellungen vorgesehen. Das Haus soll laut Stiftung in der Tradition des Bauhauses stehen - offen und funktional.



Das Bauhaus wurde vor 100 Jahren vom Architekten Walter Gropius in Weimar gegründet. Es hinterließ weltweit Spuren, unter anderem mit Gebäuden in New York und Tel Aviv.