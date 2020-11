Mit einem Festakt erinnert die Stadt Nürnberg heute an den 75. Jahrestag des Beginns der Kriegsverbrecherprozesse.

Bundespräsident Steinmeier hält eine Ansprache im historischen Saal des Justizpalasts, in dem am 20. November 1945 der erste Prozess gegen führende Repräsentanten des NS-Regimes begann. Zugeschaltet zu dem Festakt werden zahlreiche internationale Gäste und Zeitzeugen. Darunter sind der letzte noch lebende Ankläger Benjamin Ferencz, die Präsidentin des Internationalen Strafgerichtshofs und die vier amtierenden Außenminister der einstigen Alliierten. Das damalige Verfahren war das erste internationale Strafverfahren der Geschichte. Zu den Angeklagten zählten unter anderem Rudolf Heß und Hermann Göring.



Gestern hatten Holocaust-Überlebende an den Beginn der Nürnberger Prozesse vor 75 Jahren erinnert.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.