Die Europäische Zentralbank verabschiedet ihren Präsidenten Draghi.

In Frankfurt am Main haben sich rund 400 hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft versammelt. An dem Festakt nehmen auch Bundeskanzlerin Merkel, Italiens Präsident Mattarella und Frankreichs Staatsoberhaupt Macron teil.



Draghis achtjährige Amtszeit endet am Donnerstag. Den Posten des Italieners übernimmt die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, aus Frankreich.