Festakt in Berlin

Mit einem Festakt wird in Berlin an die Anfänge der Arbeitsmigration in die Bundesrepublik Deutschland erinnert.

Vor 60 Jahren, am 30. Oktober 1961, schloss Deutschland mit der Türkei ein Abkommen zur Anwerbung von Arbeitern ab. Zuvor gab es ähnliche Vereinbarungen bereits mit Italien, Griechenland und Spanien. 900.000 Menschen aus der Türkei kamen. Anfangs galt ein Rotationsprinzip, um eine dauerhafte Einwanderung zu verhindern. Die zeitliche Befristung wurde aber 1964 aufgehoben. Das Abkommen endete 1973 und gilt als Grundlage dafür, dass heute 2,8 Millionen türkischstämmige Menschen in Deutschland leben.



Die Festrede hält Bundespräsident Steinmeier. Er hatte die Leistung der Zugewanderten bereits vor einigen Tagen bei einem Besuch im Ruhrgebiet gewürdigt. Auch der türkische Botschaft Basar Sen wird beim Festakt erwartet.

