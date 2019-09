Anlässlich des 250. Geburtstags des Wissenschaftlers Alexander von Humboldt ist dessen humanistisches Erbe gewürdigt worden.

Kulturstaatssekretärin Grütters sagte bei einem Festakt in Berlin, Humboldt stehe für die Annäherung an das Fremde und sei besonders aktuell in einer Zeit, in der vielerorts Welten aufeinanderprallten. Er habe die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse über das Fremde kultiviert. Berlins Regierender Bürgermeister Müller bezeichnete den Universalgelehrten als Vordenker der Globalisierung mit hellwachem Blick für Gesamtzusammenhänge.



Die Veranstaltung fand im Humboldt Forum statt, das im kommenden September eröffnet werden soll.