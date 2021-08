In Düsseldorf hat der Landtag das 75-jährige Bestehen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen gefeiert.

Landtagspräsident Kuper sagte bei einem Festakt, angesichts der Flutkatastrophe, der Corona-Pandemie und der Ereignisse in Afghanistan falle es nicht leicht, diese Probleme loszulassen, um an die Gründung des Landes zu erinnern. Kuper dankte Großbritannien für dessen Engagement. Das Königreich habe dem Land nach der Nazidiktatur Vertrauen geschenkt. An den Feierlichkeiten nahmen als Vertreter der britischen Regierung der Staatsminister für Handelspolitik, Hands, sowie Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsident Laschet teil.



Nordrhein-Westfalen wurde 1946 von der britischen Besatzungsbehörde gegründet. Am 23. August wurde das Bundesland aus dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz und der preußischen Provinz Westfalen gebildet. Die Lipper kamen 1947 dazu.

