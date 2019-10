Bundeskanzlerin Merkel hat dem scheidenden Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Draghi, für seine Arbeit gedankt.

Auf einem Festakt im EZB-Gebäude in Frankfurt am Main sagte die CDU-Politikerin, der Italiener habe den Euro "durch unruhige See navigiert". Die Unabhängigkeit der EZB sei bewahrt und die Währungsunion gestärkt worden.



Draghi nahm in seiner Abschiedsrede Bezug auf die jüngsten Differenzen im Führungsgremium über die Zinspolitik der Zentralbank. Was den EZB-Rat eine, sei stets stärker gewesen als irgendetwas, das ihn spalten könne - das werde auch in Zukunft so sein.



An dem Festakt nahmen auch Italiens Präsident Mattarella und Frankreichs Staatsoberhaupt Macron teil. Draghis achtjährige Amtszeit endet am Donnerstag. Den Posten des Italieners übernimmt die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, aus Frankreich.