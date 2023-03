Kräne heben Trümmer nach der Kollision von den Gleisen. (Vaggelis Kousioras / AP / Vaggelis Kousioras)

Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Er hat bereits zugegeben, die beiden Unglückszüge irrtümlich auf dasselbe Gleis geleitet zu haben. Der Bahnangestellte war an dem Tag alleine ohne erfahrenere Kollegen tätig und soll Warnhinweise der Systeme und von einem der beiden Lokführer ignoriert haben. Das Zugunglück von Larisa gilt als das schwerste in der griechischen Geschichte. Bisher wurden 57 Todesopfer gezählt.

Ausschreitungen am Rande von Demonstration

In Athen versammelten sich vor dem Hintergrund des Unglücks heute erneut über 10.000 Menschen, um gegen die Zustände im griechischen Eisenbahnsystem zu protestieren. Im Anschluss lieferten sich rund 100 Autonome eine gewaltsame Auseinandersetzung mit der Polizei. Unter anderem wurden Brandsätze auf die Einsatzkräfte geworfen. Diese setzten Tränengas und Blendgranaten ein, bevor sich die Gruppe zerstreute.

Mitsotakis bittet Angehörige um Vergebung

Der griechische Regierungschef Mitsotakis bat die Angehörigen der Opfer unterdessen um Verzeihung. Es könne nicht sein, dass im Jahr 2023 in Griechenland zwei Züge auf derselben Strecke aufeinander zuführen und das von niemandem bemerkt werde, sagte der Ministerpäsident in einer Botschaft in sozialen Medien.

