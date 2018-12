Ein türkisches Gericht hat die Freilassung des österreichischen Journalisten Max Zirngast angeordnet.

Der 29-Jährige war im September festgenommen worden und saß zuletzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Ankara in Haft. Er wurde nach Angaben der Zeitung "Hürriyet" der "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung" angeklagt. Bislang sei kein Datum für einen Prozessauftakt veröffentlicht worden. Zirngast studiert seit 2015 Politikwissenschaft an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara und schreibt für verschiedene Medien in der Türkei sowie im Ausland.



Österreichs Außenministerin Kneissl begrüßte die Gerichtsanordnung. Die Regierung in Wien werde sich weiterhin für eine "rasche Abwicklung" des Strafverfahrens einsetzen.