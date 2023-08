Nigers Präsident Mohamed Bazoum (Archivbild) (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Evelyn Hockstein)

Er rufe dazu auf, seinem Land bei der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung zu helfen, schrieb Bazoum in einem Gastbeitrag für die Washington Post. Nur durch die Verteidigung gemeinsamer Werte wie Demokratie und Respekt für die Rechtsstaatlichkeit könne es Fortschritte im Kampf gegen Armut und Terror geben. Er sei eine Geisel der Putschisten, so Bazoum weiter. Ein erfolgreicher Putsch in Niger werde verheerende Folgen für sein Land, die Region und die ganze Welt haben.

Der demokratisch gewählte Präsident war von Offizieren der Präsidialgarde festgesetzt und für entmachtet erklärt worden.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.