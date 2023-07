Putsch in Niger

Putsch im Niger (Uncredited / ORTN / AP / dpa / Uncredited)

Präsident Bazoum rief auf Twitter dazu auf, die hart erkämpften Errungenschaften der Demokratie zu bewahren. Außenminister Massoudou sagte dem französischen Nachrichtensender France 24, die Regierung sei "die legale und legitimierte Autorität in Niger". Die Putschisten sollten ihre Forderungen im Gespräch klären. Massoudou sagte, dem Präsidenten gehe es gut, er habe mit Bazoum gesprochen.

Landesgrenzen geschlossen

Gestern Abend hatten Militärs den Präsidentenpalast gesperrt und Bazoum festgesetzt. Anschließend erklärten sie, die Macht in Niger übernommen zu haben. Die Institutionen der Republik seien ausgesetzt und die Landesgrenzen "bis zur Stabilisierung der Situation" geschlossen, verkündete ein Oberst im nationalen Rundfunk RTN. Er begründete das Vorgehen mit einer sich verschlechternden Sicherheitslage in Niger sowie schlechter Regierungsführung.

Auswärtiges Amt in Berlin verurteilt Putschversuch

Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich besorgt. Man verurteilte den Versuch von Teilen des Militärs, die verfassungsmäßige demokratische Ordnung Nigers umzustoßen.

Bazoum hatte sein Amt 2021 nach demokratischen Wahlen angetreten. Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso war Niger als Partnerland des Westens in der Sahelregion in den Fokus gerückt. Erst Ende vergangenen Jahres beschloss die EU eine Militärmission unter Beteiligung der Bundeswehr in dem Land.

