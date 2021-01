Der vom Iran beschlagnahmte südkoreanische Tanker "Hankuk Chemi" ist nach Angaben des Eigners von der Revolutionsgarde gestürmt worden.

Zugleich widersprach die Reederei Darstellungen Teherans, das Schiff habe Gewässer in der Straße von Hormus verschmutzt und sei deswegen gestoppt worden. Weiter hieß es, zum Kapitän des Tankers gebe es keinerlei Kontakt mehr. Die Sicherheitskameras an Bord seien abgeschaltet worden.



Hintergrund der Beschlagnahmung könnten Verhandlungen über iranische Guthaben in Höhe von etwa sieben Milliarden Dollar sein. Diese stammen aus Öl-Einnahmen und wurden von südkoreanischen Banken auf Druck der US-Regierung eingefroren. Südkorea bestellte wegen des Zwischenfalls den iranischen Botschafter ein.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.