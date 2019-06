"Gewissheit weicht apokalyptischen Denken, demzufolge es permanent fünf vor zwölf ist", heißt es zur Auftaktveranstaltung des Festivals Phil.Cologne, dem heute beginnenden Festival für Philosophie in Köln.

"Und so wähnen immer mehr Menschen das Heil nur noch in der Vergangenheit, wollen mit aller Macht eine Zeit zurück, die es faktisch nie gab. Und jetzt?", fragt Co-Kuratorin Svenja Flaßpöhler in der ersten Session mit dem Titel: "Könnte alles anders sein?" An ihrer Seite: Grünen-Chef Robert Habeck und Sozialwissenschaftler Harald Welzer.

Im Dlf sagte Flaßpöhler: "Wir leben in einer Zeit der Sachzwänge, der Alternatilosigkeit, auch der Ideenlosigkeit. Und alle spüren: Wir brauchen das Neue, wir brauchen neue Ideen." Dazu wolle man bei der Phil.Cologne nicht nach fernen und abstrakten Utopien suchen, sondern nach den Möglichkeiten in der Wirklichkeit.

Auf der Suche nach dem Besonderen im Leben

Es sei beispielsweise kein Zufall, dass die junge Generation etwa beim Thema Klimaschutz und den Fridays-for-Future-Protesten aktiv sei, sagte Flaßpöhler. "Weil es sie unmittelbar betrifft, es betrifft ihre konkrete Zukunft, die sie selber erleben wird." Die älterne Generation würde eher am Allgemeinen, an alten Gewissheiten, an Routinen festhalten. Die neue Generation, die neue Mittelklasse, suche das Singuläre, das Besondere im Lebensstil.

Gleichzeitig gebe es Menschen, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, die sich abgehängt fühlten und sich nicht für die Zukunft interessierten, weil sie massiv mit der Gegenwart beschäftigt seien, die sie als massic ungerecht empfänden. "Deswegen geht es bei der Phil.Cologne auch um konkrete Gerechtigkeitsfragen: um das Hier-und-Jetzt."

