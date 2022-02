Die Berlinale 2022 ist eröffnet - trotz der Omikron-Welle in Präsenz (Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/)

Im Wettbewerb stellt unter anderem der österreichische Regisseur Ulrich Seidl seinen neuen Film "Rimini" vor. Angesichts der Corona-Pandemie gelten diesmal bei den Filmfestspielen in Berlin besondere Auflagen. Zutritt hat zum Beispiel nur, wer bereits geimpft oder genesen ist. Wer noch keine Auffrischungsimpfung hat, benötigt außerdem einen aktuellen Test. Im Kino selbst herrscht Maskenpflicht.

Bei der feierlichen Eröffnung verteidigte Festivalchef Chatrian die Durchführung der Berlinale noch einmal. Es sei an der Zeit, in die Realität zurückzukehren; die Berlinale "in Präsenz" wolle ein Schritt in diese Richtung sein. Kulturstaatsministerin Roth sprach von einem Zeichen der Hoffnung.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 11.02.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.