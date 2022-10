Geplante Entführung

Es gab die Festnahme einer Rädelsführerin im Fall Lauterbach. (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft hatte die Frau eine übergeordnete Stellung in der staatsfeindlichen Gruppierung, die sich in einer Chatgruppe zu der Tat verabredet hatte. So machte die 75-Jährige den Erkenntnissen zufolge unter anderem Vorgaben, um die Pläne voranzutreiben. Sie sei auch beim Besorgen von Waffen und Sprengstoff eingebunden gewesen. Die Behörden ermitteln bereits gegen fünf Männer der Gruppe. Sie soll neben der Entführung auch Anschläge auf die deutsche Stromversorgung geplant haben, um so bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen. Ziel sei letzendlich der Sturz der Bundesregierung und der parlamentarischen Demokratie gewesen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.