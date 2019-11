Bundesaußenminister Maas hat bei einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu die Festnahme eines Anwalts der Deutschen Botschaft kritisiert. Maas traf seinen türkischen Kollegen am Rande des G20-Außenministertreffens in Japan.

Maas erklärte in Nagoya, er habe Cavusoglu noch einmal gesagt, dass man kein Verständnis für die Verhaftung habe. Das Verhältnis zur Türkei nannte der Bundesaußenminister "schwierig". Dennoch müsse man im Dialog bleiben. Cavusoglu sicherte nach Angaben von Maas zu, dass die türkische Justiz den Fall des Anwaltes überprüft.



Der türkische Jurist war im September inhaftiert worden. Er war für die Deutsche Botschaft in Ankara mit Asylfragen befasst. Es gibt Vermutungen, dass er sensible Daten von Menschen bei sich hatte, die in Deutschland Asyl beantragt haben - und dass diese Daten nun in türkischer Hand sind. Die Festnahme war erst vor einigen Tagen bekannt geworden und hatte in der Bundesrepublik für Empörung gesorgt.