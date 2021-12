Der saudische Journalist Jamal Khashoggi bei einer Pressekonferenz im Jahr 2014 (picture alliance / AP Photo / Hasan Jamali)

Wie mehrere Medien unter Berufung auf die französische Justiz berichten, steht der Mann in Verdacht, an dem Mordkomplott vor drei Jahren beteiligt gewesen zu sein. Derzeit werde seine Identität geprüft. Khashoggi war damals im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

Ein Beamter des saudischen Königshauses erklärte, bei dem in Frankreich festgenommenen Mann liege eine Verwechslung vor. In Saudi-Arabien wurden im vergangenen Jahr acht Personen wegen Beteiligung an der Tat zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

