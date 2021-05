Mit einem Kampfjet hat Belarus eine Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk gezwungen – um einen oppositionellen Journalisten und Blogger festzunehmen: Roman Protasewitsch. Wer ist der Mann und welchen Prinzipien folgt er? Ein Porträt.

Seit Jugend in Opposition zu Belarus' Machthaber Lukaschenko

Roman Protasewitsch wurde am 5. Mai 1995 in Minsk geboren und engagiert sich seit seiner Jugend in der belarussischen Oppositionsbewegung. Schon als 15-jähriger Schüler nahm er laut Medienberichten an öffentlichen Protesten teil. Protasewitsch gilt zudem als Mitbegründer einer Anti-Lukaschenko-Gruppe im russischsprachigen sozialen Netzwerk VKontakte, die 2012 von den belarussischen Behörden gesperrt wurde.



Nach seinem Schulabschluss begann Protasewitsch ein Studium an der Fakultät für Journalismus der Belarussischen Staatlichen Universität. Aufgrund seiner Aktivitäten musste er jedoch das Studium abbrechen und sich nach Angaben der Online-Enzyklopädie Wikipedia exmatrikulieren.



Seit 2017 arbeitete Protasewitsch laut Reporter ohne Grenzen für verschiedene belarussische Medien als Reporter. Ab März 2019 war er Fotograf von Euroradio.fm. Auch für die weißrussische Ausgabe von Radio Free Europe/Radio Liberty war er als Reporter unterwegs. Im Jahr 2019 zog Protasewitsch nach Polen und bat im Januar 2020 dort um politisches Asyl.

Gründer eines Telegram-Kanals

Ab 2020 betrieb Protasewitsch laut eines Berichts des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" zusammen mit dem Blogger Stepan Putilo den Telegram-Kanal Nexta. Während der Großproteste in Belarus im Sommer 2020 arbeitete Protasewitsch als Chefredakteur des Nexta-Teams mit Sitz in Warschau. Der Telegram-Kanal wurde dem Bericht zufolge zur wichtigsten Informationsquelle für die Lukaschenko-Gegner und fungierte für die Opposition als zentrales Koordinierungsinstrument der Demonstrationen. Nexta rief demnach immer wieder zu Kundgebungen gegen das Regime auf. Der Kanal hatte in der Spitze rund zwei Millionen Abonnenten. Ende 2020 verließ Protasewitsch Nexta.

Anklage wegen der Organisation von Massenunruhen

Anfang November 2020 wurden die Nexta-Gründer wegen der Organisation von Massenunruhen sowie wegen Handlungen gegen die öffentliche Ordnung angeklagt. Eine Auslieferung des Aktivisten wurde seitens der Europäischen Union jedoch abgelehnt und missbilligt, unter anderem auch weil der belarussische Geheimdienst KGB Protasewitsch auf eine Liste von am Terrorismus beteiligten Personen aufgenommen hatte.

Was wird nun aus Protasewitsch?

Inzwischen hat das belarussische Innenministerium bestätigt, dass er sich in Untersuchungshaft befindet. Das Staatsfernsehen zeigt ein Video mit einer Art Geständnis. Darin räumt Protasewitsch ein, an der Organisation der Massenproteste gegen Staatschef Lukaschenko im vergangenen Jahr beteiligt gewesen zu sein. Er befinde sich deshalb in Untersuchungshaft in Minsk Protasewitsch weist zudem Berichte über eine Herzerkrankung zurück. Es lässt sich derzeit nicht überprüfen, ob der Blogger sich in dem Video freiwillig oder unter Druck äußert.



Lesetipp: EU verhängt neue Sanktionen gegen Belarus

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.