Festnahme in Berlin

Eine Spezialeinheit der Bundespolizei hat in Berlin einen Mann unter Terrorverdacht festgenommen.

Dem 37-jährigen Syrer wird vorgeworfen, sich Chemikalien zum Bau einer Bombe beschafft zu haben, wie die Bundesanwaltschaft mitteilt. In einer islamistisch geprägten Chatgruppe habe er sich seit dem Frühjahr mit anderen Personen über die Herstellung von Sprengstoff ausgetauscht. Wann und wo er einen Anschlag geplant habe, sei nicht bekannt.



Nach ARD-Informationen war der Mann bereits mehrere Monate im Visier der Sicherheitsbehörden. Das Berliner Landeskriminalamt hatte den Fall schließlich an das Bundeskriminalamt übergeben. Die ersten Hinweise auf den Beschuldigten gingen von einem ausländischen Nachrichtendienst an das Bundesamt für Verfassungsschutz.