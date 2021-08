Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin unter dem Vorwurf der Spionage festnehmen lassen.

Er stehe unter Verdacht, einem russischen Geheimdienst gegen Geld Dokumente verschafft zu haben, hieß es in einer Mitteilung. Ein Ermittlungsrichter werde darüber entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft komme. Den Angaben zufolge hatten Beamte des Bundeskriminalamtes den Beschuldigten bereits gestern in Potsdam in Gewahrsam genommen.

