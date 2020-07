Nach der Festnahme mutmaßlicher russischer Söldner haben

Der Schritt ziele darauf ab, jeden Versuch einer Destabilisierung der beiden Länder zu verhindern, teilte das belarussische Außenministerium in Minsk mit. Die Justiz der autoritär regierten Republik hat inzwischen ein Anti-Terror-Verfahren gegen die 32 Festgenommenen eingeleitet. Ihnen werde die Vorbereitung von Anschlägen vorgeworfen, sagte der Vorsitzende des Sicherheitsrats, Rawkow.



In Belarus findet am 9. August die Präsidentschaftswahl statt. Der seit 1994 amtierende Staatschef Lukaschenko bewirbt sich um seine sechste Amtszeit.