Nach der Festnahme mutmaßlicher russischer Söldner in Weißrussland hat Präsident Lukaschenko eine Erklärung von Moskau gefordert.

Es sei wichtig, dass Russland die Lage sofort aufkläre, sagte der Staatschef in Minsk. Zuvor hatten die weißrussischen Behörden Medienberichte bestätigt, wonach 32 Mitglieder der russischen Söldnergruppe Wagner nahe der Hauptstadt festgenommen worden sind. Ihnen wird eine Verschwörung zur Destabilisierung des Landes vor der Präsidentschaftswahl vorgeworfen. Nach Darstellung der Behörden sind noch weitaus mehr Kämpfer eingereist. Vertreter Russlands wiesen die Vorwürfe zurück.



In der autoritär regierten Republik Weißrussland finden am 9. August Präsidentschaftswahlen statt. Der seit 1994 amtierende Staatschef Lukaschenko hat kürzlich Russland vorgeworfen, ihm schaden zu wollen.