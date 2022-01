Afghanische Frauen nehmen am 2. August 2021 in Kabul an einer Versammlung gegen Menschenrechtsverletzungen an Frauen durch das Taliban-Regime in Afghanistan teil. (AFP / Sajjad Hussain)

Auch ihre drei Schwestern seien abgeführt worden, hieß es in Berichten von Augenzeugen. Zur Begründung führten die Taliban an, dass eine Beleidigung afghanischer Werte nicht länger toleriert werde. Sie reagierten offenbar auf eine Demonstration, an der sich die Aktivistin vor einigen Tagen beteiligt hatte. Die Kundgebung mit rund 25 Frauen richtete sich gegen die Verschleierung. Dabei war etwa eine Burka verbrannt worden.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.