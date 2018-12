Nach der Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Telekommunikations-Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, hat Peking den kanadischen Botschafter einbestellt.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, bezeichnete Vize-Außenminister Le Yucheng das Vorgehen als "unangemessen, skrupellos und abscheulich". Es handele sich um einen "schwerwiegenden Verstoß" gegen die Rechte und Interessen der chinesische Staatsbürgerin. Zudem bekräftigte er die Androhung von Konsequenzen, sollte Kanada die Managerin nicht umgehend freilassen.



Meng war vor gut einer Woche auf Betreiben der USA bei einer Zwischenlandung in Vancouver festgenommen worden. Die amerikanische Justiz wirft der 46-jährigen einen Verstoß gegen Iran-Sanktionen vor und will eine Auslieferung erreichen. In den USA droht ihr eine lange Haftstrafe.