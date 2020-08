Das Auswärtige Amt in Berlin hat den Botschafter von Belarus einbestellt.

Begründet wurde dies mit der Festnahme ausländischer Journalisten in Minsk. Ein Sprecher sagte, die Maßnahme sei willkürlich und ohne jede Rechtsgrundlage erfolgt. Am Wochenende war unter anderem ein Kamerateam der ARD vorübergehend festgesetzt worden, zahlreiche Journalisten verloren ihre Akkreditierung.



Seit der Präsidentschaftswahl Anfang August gibt es in Belarus Proteste gegen die Staatsführung. Die Opposition bezweifelt, dass der langjährige Präsident Lukaschenko tatsächlich im Amt bestätigt wurde, und fordert eine Neuwahl. Die Bundesregierung würdigte den Mut der Menschen in Belarus. Ihr Wunsch nach Frieden und demokratischer Teilhabe sei beeindruckend.



Lukaschenko stellte Reformen in Aussicht. Oppositionspolitiker warnten jedoch davor, ihm zu vertrauen.