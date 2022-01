Rheinland-Pfalz, Mayweilerhof: Ein Polizeiwagen steht an einer Absperrung an der Kreisstraße 22 rund einen Kilometer von dem Tatort entfernt, an dem zwei Polizeibeamte durch Schüsse getötet wurden. (Sebastian Gollnow/dpa)

Die erste Festnahme bestätigte die Polizei kurz nach 17 Uhr. Dabei handelte es sich um einen 38-Jährigen Wildhändler aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen, nach dem seit dem Nachmittag gefahndet wurde. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stellte er sich selbst der Polizei. Zuvor hatte die DPA bereits gemeldet, seine Papiere seien am Tatort gefunden worden. Er war demnach der Polizei in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen und soll eine Waffenerlaubnis haben. Über den zweiten Festgenommenen, einen 32-Jährigen, gab es zunächst keine weiteren Informationen. Beide Männer hätten sich nicht zur Sache geäußert, hieß es von der Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen liefen weiter, sagte eine Sprecherin, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es noch weitere Mittäter gebe. Bei Durchsuchungen seien unter anderem Waffen sichergestellt worden. In welchem Zusammenhang diese zu der Tat stehen, sei aber noch nicht sicher.

Tod bei Routineeinsatz

Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Die 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29 Jahre alter Kollege waren als Zivilstreife unterwegs, trugen aber Uniformen und Sicherheitswesten. Wie die DPA berichtet, hat der Polizist am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben, die Waffe seiner Kollegin sei nicht zum Einsatz gekommen. Bevor die Beamten durch Schüsse getötet worden seien, konnten sie noch ihre Kollegen mit den Worten kontaktieren: "Die schießen." Außerdem sollen sie unmittelbar davor einen Funkspruch abgesetzt haben, in dem sie erklärten, totes Wild im Kofferraum eines Fahrzeugs gefunden zu haben.

Tat löst Bestürzung aus

Führende Politiker äußerten sich bestürzt. Bundeskanzler Scholz sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Scholz betonte, er denke auch an die vielen Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag ihr Leben riskierten, um Bürger zu schützen. Die Hintergründe der Tat müssten schnell aufgeklärt werden. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) erklärte, unabhängig vom Motiv erinnere die Tat an eine Hinrichtung. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz (SPD) sagte, die Beamten seien mit größter Brutalität ermordet worden.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) äußerte sich entsetzt und ordnete an, die Flaggen im Land als Zeichen der Trauer auf Halbmast zu setzen. Auch im Saarland sei dies geschehen, weil die erschossenen Polizisten nach Angaben von Ministerpräsident Hans (CDU) von dort stammten. Hans sagte, er sei in Gedanken bei den Angehörigen und wünsche den Familien, Freunden, Kolleginnen und Kollegen "viel Kraft in diesen schweren Stunden".

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.