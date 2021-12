Polizei-Razzia (Archivbild) (Foto: Markus Klümper/dpa)

Schwerpunkte der Aktion seien Berlin und Brandenburg gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei Durchsuchungen in rund 50 Objekten seien Vermögenswerte von rund 19 Millionen Euro beschlagnahmt worden, darunter Bankkonten, Immobilien, teure Autos und weitere Luxusgüter. Den insgesamt rund 20 Verdächtigten wird vorgeworfen, Moldawier und Ukrainer mithilfe gefälschter Ausweispapiere als EU-Bürger ausgegeben und diese so in Leiharbeitsfirmen eingeschleust zu haben.

