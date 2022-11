Proteste in Schanghai (AFP / HECTOR RETAMAL)

Nach Korrespondentenberichten soll es viele Festnahmen gegeben habe. Zahlen wurden jedoch nicht genannt. In Peking sei die Polizei gegen hunderte Protestierende in der Nähe des Diplomatenviertels vorgegangen. Weiter heißt es, in chinesischen Sozialen Netzwerken habe es Videoaufnahmen von Demonstrationen gegeben, die jedoch von der Zensur schnell gelöscht worden seien. Die britische BBC berichtet, einer ihrer Journalisten sei in Schanghai festgenommen und misshandelt worden. Stunden später habe man ihn wieder freigelassen.

Der Unmut der Demonstranten richtet sich unter anderem gegen die immer wieder verhängten Corona-Lockdowns. Auslöser der Protestwelle der vergangenen Tage war ein Wohnhausbrand mit zehn Toten in Urumqi in der Region Xinjiang. Im Internet machten Viele die strengen Corona-Maßnahmen für Behinderungen der Helfer verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.