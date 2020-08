Festnahmen in Hongkong

Nach mehreren Festnahmen in Hongkong auf Grundlage des sogenannten Sicherheitsgesetzes hat der Demokratieaktivist Nathan Law die internationale Gemeinschaft um Unterstützung gebeten.

Im Interview mit den Tagesthemen forderte er eine "Gegenreaktion des Westens mit abschreckendem Effekt". Hongkongs Opposition hoffe auf konkrete Maßnahmen der Europäischen Union wie zum Beispiel Sanktionen. Law appellierte an die internationale Gemeinschaft, nicht das Interesse zu verlieren. Gemeinsam könne man China zur Verantwortung ziehen und Hongkong zu einem freien und demokratischen Ort machen. Law lebt inzwischen in London. Die chinesische Regierung hat einen internationalen Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Mindestens neun Personen festgenommen

China hatte das sogenannte Sicherheitsgesetz vor einigen Wochen erlassen. Gestern nahm die Polizei auf dieser Grundlage die Demokratie-Aktivistin Agnes Chow sowie den Medien-Unternehmer Jimmy Lai fest, der als scharfer Kritiker der kommunistischen Regierung in Peking gilt. Dem 71-Jährigen wird ebenso wie weiteren Festgenommenen eine Gefährdung der nationalen Sicherheit durch Zusammenarbeit mit ausländischen Mächten vorgeworfen. Insgesamt nahmen die Behörden unter Verweis auf das Gesetz mindestens neun Personen fest.



US-Außenminister Pompeo bezeichnete die Verhaftungen in Hongkong als beunruhigend. Sie seien ein weiterer Beleg dafür, dass die Freiheit in der früheren britischen Kronkolonie bröckele, schrieb Pompeo auf Twitter.